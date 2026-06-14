フジテレビのドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』に、公務員を辞めて声優を目指した女性がいた。宮城県出身の井上彩さん（当時31歳）だ。2024年6月に放送された「声優になりたくて2」では、ひたむきに努力していたものの、番組後半のオーディションは残念な結果で終わった。井上さんはその後、どんな道を選択したのか。◆親が敷いたレールから夢の舞台へ――本気で声優を目指したきっかけを教えてください。井上彩：子