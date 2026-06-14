6月3日、日銀の植田和男総裁が都内でおこなわれた講演で6月の利上げを示唆した。「6月に発表された『フラット35』の金利は、購入価格に対する融資率が9割以下で返済期間が21年以上35年以下で3.21％になり、現行制度になった2017年以降、初めて3％を超えました。変動金利も上昇し、1％を超える銀行が増えていることから、6月15、16日の日銀金融政策決定会合で政策金利が0.75％から1％に上がることを見込んでいると思われます」（