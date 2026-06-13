スタンドからの笛の音で守備放棄…激怒した王子の“鶴の一声”1930年の創設から、これまで数々のドラマや信じがたいハプニングを生み出してきたFIFAワールドカップ（W杯）。4年に一度、国の威信を懸けて激突する祭典で起きた衝撃の出来事を振り返る「W杯事件簿」。今回は、1982年スペイン大会で発生した、W杯史上類を見ない「VIPによる試合介入事件」を振り返る。貴賓席で観戦していた“王子”の猛抗議によって、一度認められた