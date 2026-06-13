サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）は12日（日本時間13日）、米ロサンゼルス・スタジアムでグループDの第1節・米国―パラグアイが行われ、共催国の米国が4-1で白星スタートを切った。SNS上の日本人は、米国代表のユニホームと、とある有名キャラクターの共通点に注目していた。

大観衆に後押しされた開催国の米国代表は、攻守にパラグアイを圧倒。開始7分に相手のオウンゴールで先制すると、FWバログンの2得点などを加えて大勝した。

そんな中、X上の日本ファンは、米国代表の白と赤のボーダー柄のユニホームに注目。人気絵本『ウォーリーをさがせ!』に登場する、同じく白と赤のボーダーシャツに同色のニット帽をかぶったウォーリーを思い出す人が続出した。

「観客席がウォーリーだらけじゃ！」

「アメリカ強かった！ユニフォームウォーリーみたいで可愛かった」

「おしゃれな『ウォーリーをさがせ』みたいだなとか思ってごめん」

「オープニングセレモニー見てたら、観客席がウォーリーを探せだった」

「アメリカ代表がウォーリーを探せっぽい」

「アメリカの試合、ウォーリーを探せの最終ステージみたいだな」

「アメリカのユニ既視感あるなぁと思ったら」

「大多数の観客がアメリカユニ着たスタジアムがウォーリーを探せ状態」

「観客席にウォーリーを忍ばせて、リアル『ウォーリーを探せ』やりたい」

同国のユニホームは、ホーム用が赤と白のボーダー、アウェイ用が紺に星マークが描かれており、両方合わせて国旗である星条旗が完成する構成となっている。



（THE ANSWER編集部）