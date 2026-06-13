6月12日、タレントの熊田曜子がInstagramを更新。《朝活》とコメントを添え、ポールダンスの練習動画を投稿した。そのしなやかな動きと変わらぬプロポーションに注目が集まっている。「公開された動画で熊田さんは、ビキニスタイルの衣装を着用しながらポールダンスを披露しました。ポールを軸にした回転や、床を使ったフロアワークを見せ、ときに大胆に脚を開く場面もありました。引き締まった腹筋や全身の筋肉のラインも印象的