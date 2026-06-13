ニュースで早期退職を募集している企業を見て、「こんなに退職金がもらえるんだ」「結局残ったほうがよいのだろうか」と考える人もいるでしょう。早期退職は、通常の退職金よりも多い金額を受け取れる一方、年金受給までの資金が尽きるリスクがあります。 本記事では、55歳の会社員が「早期退職すれば退職金2500万円もらえる」ケースを取り上げ、年金受給まで暮らせるのか、早期退職のメリットや注意点を解説し