○ブリュワーズ6−0フィリーズ●＜現地時間6月12日アメリカンファミリー・フィールド＞ミルウォーキー・ブリュワーズが本拠地3連戦の初戦に快勝。先発登板したジェイコブ・ミジオロウスキー投手（24）が100球未満の完封勝利“マダックス”を達成した。立ち上がりからアクセル全開のミジオロウスキーは1番シュワーバーを160キロ超えの豪速球攻めでカウント2-2と追い込むと、5球目に自己最速の104.5マイル（約168.2キ