「入江あんなです。現在は東京大学大学院で人工細胞の研究をしております」3月30日、朝の情報番組『グッド!モーニング』（テレビ朝日系）で“初鳴き”を果たしたのは、現役東大大学院院生の入江あんなだ。セント・フォーススプラウトに所属する彼女は、2026年春から「学生キャスター」に抜擢された。「学生キャスター起用の代表格は、BSフジです。フジテレビが運営するアナウンススクール『アナトレ』で基礎を学び、オーディショ