「入江あんなです。現在は東京大学大学院で人工細胞の研究をしております」

3月30日、朝の情報番組『グッド!モーニング』（テレビ朝日系）で“初鳴き”を果たしたのは、現役東大大学院院生の入江あんなだ。セント・フォーススプラウトに所属する彼女は、2026年春から「学生キャスター」に抜擢された。

「学生キャスター起用の代表格は、BSフジです。フジテレビが運営するアナウンススクール『アナトレ』で基礎を学び、オーディションを経て選ばれた学生たちがニュース番組に出演することで知られています。これまで、多くの人気女子アナを輩出してきた“女子アナの登竜門”です。

一方、『グッド!モーニング』は学生キャスターを恒常的に採用しているわけではありません。2021年に当時現役慶應大生だった森千晴さんを起用し、彼女はその後、5年間にわたって出演しました。森さんの番組卒業にともない、3月から後任として入江さんの起用となったのです。2人は同じ系列の事務所に所属する、先輩・後輩の関係です」（芸能担当記者）

東大生として『クイズプレゼンバラエティー Qさま!!』（テレ朝系）に出演するなど、活躍の幅を広げている入江が注目を集めたのは、2025年の「ミス＆ミスター東大コンテスト」だった。惜しくもグランプリには届かなかったものの、ファイナリストとして存在感を発揮した。本誌は、その当時の貴重な写真を入手した。

2025年11月、東大駒場祭のミスコンステージイベントに登場した入江は、ボルドーのリブニットに白のファージャケットを合わせた華やかな装いを見せた。ショートパンツとニーハイソックスの間からのぞく“絶対領域”が目を引き、スラリと伸びた美脚がひときわ際立っていた。

「東大のミスコンは、ほかの大学と比べても注目度が高く、入江さんのように『Qさま!!』へ出演したり、学生タレントとして活動の場を広げたりするケースも少なくありません。2020年のグランプリ・神谷明采（あさ）さんが代表例です。入江さんも知性とルックスを兼ね備えた存在として、今後はキャスターだけでなく幅広い分野で活躍する可能性があります」（同前）

朝の顔“東大院生キャスター”に注目だ。