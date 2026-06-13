【資料】ライフジャケット 水難事故を防ごうと、香川県教育委員会は2021年から幼稚園児～中学生を対象にライフジャケットの無料レンタルを行っています。 香川県庁（県と県教委）のレンタルステーションにMサイズ170着、Lサイズ250着、大人用70着を備えている他、直島町を除く各市町の保健体育課や生涯学習課などにもライフジャケットを一定数備えています。 担当課（県教委は保健体育課・県は環境管理課）