大のサッカーファンで、アルゼンチン代表FWのリオネル・メッシ選手の“推し”で知られる歌手の小柳ルミ子が6月11日、自身のInstagramを更新。《2026ワールドカップいよいよ今夜（明日早朝）開幕》と始め、《メッシが…祖国アルゼンチンが優勝し 涙涙のあの日から もう4年今夜から又、幸せな38日 全104試合全てLIVEで観る この新しいワールドカップのサカスケに どう記入されて行くのでしょうも−!! ワクワクハラハラ