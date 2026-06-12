6月12日、女優の奥菜恵がInstagramのストーリーズを更新。桜美林大学の東京ひなたやまキャンパスでおこなわれた特別対談講座に参加し、田淵俊彦教授と対談したことを報告した。「奥菜さんが教壇に立つのは今回が初めてのようで、『表現者として生きる―学生時代から母としての現在まで』を題材に、学生たちと将来の不安や、キャリア形成について議論する参加型講義をおこないました」（スポーツ紙記者）この報道に対し、Xでは