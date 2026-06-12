相次ぐ特殊詐欺の被害を防ごうと、警察と移動型スーパーが連携したキャンペーンが、6月12日に美馬市の高齢者施設で行われました。美馬市の高齢者施設にやって来たのは、移動型スーパー「とくし丸」です。週に一度この施設を訪れていて、12日はこれに合わせ、警察が特殊詐欺被害防止を呼びかけました。（警察）「『＋』（プラス）からはじまる番号から、かかってきたことありますか？」「国際電話だ