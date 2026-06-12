大分県内に古くから受け継がれてきた「在来作物」を次の世代につなごうと、大分市中心部で俳優の財前直見さんらが「もちとうきび」などの苗を植えました。 【写真を見る】大分市中心部に畑が誕生財前直見さんらが在来植物「宗麟カボチャ」など植える 苗植えが行われたのは、大分市のトヨタカローラ大分祝祭の広場に設けられた畑、その名も「財畑（たからばたけ）」です。 この取り組みは、「おおいた財來作物研究会」な