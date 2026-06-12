元日本代表MF本田圭佑が12日、自身のX(@kskgroup2017)を更新。北中米W杯に臨む日本代表からの離脱、そして代表引退を表明したMF遠藤航に向けてメッセージを届けた。現地時間11日、日本サッカー協会(JFA)の山本昌邦ナショナルチームダイレクターが報道陣の取材に応じ、遠藤が左足首の負傷のために同日朝にチームを離脱したことを発表。その後、遠藤自身がX(@wataru0209)を更新し、「今回の活動をもって代表を引退する事にします