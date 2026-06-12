イングランド代表のMFジュード・ベリンガムやMFブカヨ・サカらが北中米W杯に向けてヘアカットし、リフレッシュするとともに気合いを入れ直したしたようだ。英紙『ザ・サン』が伝えている。10日に国際親善試合でコスタリカ代表と対戦し、3-0の完封勝利を収めたイングランド代表。翌朝に選手の半数近くが訪れたのが、アルゼンチン代表FWリオネル・メッシの専属ヘアスタイリストであり、ベリンガムの友人でもあるルイス・アンドレ