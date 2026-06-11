鹿児島湾の赤潮被害で2万匹を超える養殖ブリが死ぬ被害が出ています。県は11日朝から湾の広範囲で海水の水質調査をしました。 鹿児島湾では、有害プランクトンの「シャットネラマリーナ」と「ディクチオカフィブラ」による赤潮が発生し、県は今月4日、赤潮警報を発表しました。 分析結果は… 県の水産技術開発センターは11日、桜島周辺、鹿児島湾の奥などあわせて12か所の海水を採取。 水質や有害プランクトンの