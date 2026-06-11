6月8日、フリーアナウンサーでタレントの森香澄がInstagramを更新。その近影が話題となっている。「森さんはこの日、《PEACH JOHN Beautyとのコラボ商品ができました数量限定で発売です》とコラボ商品の発売を報告。《毎日に小さなときめきを添える、幸福感あふれる香りです。是非試してみてください！》とアピールしました。この文面とともに、森さんは美尻が露わになった淡いピンク色のコルセットを身につけ、椅子の上で膝立