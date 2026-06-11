情報を「？」で隠して引っ張るテレビの演出はアリか、ナシか――。6月10日放送の『ヒルナンデス！』（日本テレビ系）での過剰とも取れる演出が物議をかもしている。「話題となったのは、北斗晶さんと佐々木健介さん夫妻の伊豆ロケです。2人が訪れた『ホテル ヴィラージュ伊豆高原』は、全室オーシャンビューの客室や温泉、夕食ビュッフェを日帰りで満喫できる“0泊プラン”が話題。昼1時から夜10時まで最大9時間滞在できる人気