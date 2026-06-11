幼い子どもがいる家庭を対象に、誤飲の対処法やAEDの使い方などを学ぶ講習会が大分県宇佐市で開かれました。 【写真を見る】乳幼児の誤飲対処やAED学ぶ講習会「手の甲の硬いところで叩いて」保護者が実践大分・宇佐市 （消防隊員）「肩甲骨と肩甲骨の間、ここを叩いてあげます。叩くときも手の硬いところで叩いてあげます」 宇佐市で11日、保護者の意識啓発を目的に講習会が開かれ、参加者が乳幼児向けの心臓マッサー