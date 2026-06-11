6月10日、女優の池上季実子がXを更新し、テレビ番組での自分の近影が話題になっていることについて言及した。自ら理由を説明したが、その“対応力”が注目を集めている。発端となったのは、8日放送のバラエティ番組『クイズ!脳ベルSHOW』（BSフジ）。池上は番組に4年5カ月ぶりに出演したのだが……。「放送中、笑顔を見せた際、上の歯に1本分の隙間がある“歯抜け”状態になっていたのです。この様子がSNSで拡散され、《歯ど