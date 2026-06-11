6月10日、女優の池上季実子がXを更新し、テレビ番組での自分の近影が話題になっていることについて言及した。自ら理由を説明したが、その“対応力”が注目を集めている。

発端となったのは、8日放送のバラエティ番組『クイズ! 脳ベルSHOW』（BSフジ）。池上は番組に4年5カ月ぶりに出演したのだが……。

「放送中、笑顔を見せた際、上の歯に1本分の隙間がある“歯抜け”状態になっていたのです。この様子がSNSで拡散され、《歯どしたん?》と心配する声が続出しました。また、かつては黒髪ロングの印象が強かった池上さんですが、この日は金髪にターコイズブルーのワンピース、イエローのネックレスと派手なスタイルだったため、激変ぶりが注目を集めました」（スポーツ紙記者）

クイズ番組での“激変姿”が話題を呼ぶなか、池上は10日、Xで《皆さん、色々言ってくれて有難う御座います。顔はコロナの後遺症治療で、ステロイド投与中で、顔がパンパン、ムーンフェイス、なんです…（涙）治療が終われば治りますが今は治療優先で…ご容赦を!》と投稿。さらに“歯抜け”に関しては、《本番直前になんと、差し歯取れちゃって…気を付けてたけど皆様に解ってしまったのね…》と、説明したのだ。

自らの言葉で語った池上だったが、Xでは

《池上さんTwitterしてらっしゃったのか》

《Xにご本人が登場、コメントまで残されて。むしろ自分はその事実に感動しているよ》

《まさかご本人がリポストするとは……》

など、池上本人がSNSで発信したことに驚く声があがっている。

「今回の件は、9日ごろからXユーザーが番組の池上さんの写真をアップし、拡散されました。心配する声も多かったなか、本人が“即レス”する形で事情を説明したのです。池上さんは2010年にTwitter（当時）のアカウントを開設していますが、SNSでの話題にスピーディーに対応したことで、驚く人も多かったようです」（芸能担当記者）

池上は1974年のドラマ『愛と誠』（東京12チャンネル、現テレビ東京系）でヒロインを務めブレイクを果たし、多くのドラマや映画に出演してきた。2018年に事務所を独立後は、個人事務所で活動している。今回、SNSでの対応が注目されたのには、こんな理由も。

「池上さんは、拡散されたXユーザーの投稿を引用して事情を説明しましたが、その際、誰かを否定するようなことはせず、丁寧かつ、わかりやすい文章をつづっていました。また、心配する一般ユーザーに対しても、《治療に専念します》《驚かせてごめんなさい。私から皆さんにドッキリです（笑）》など、こまめにリプライを送っていたのです。昨今、タレントのSNSでの何気ない発言が炎上するケースも少なくないですが、池上さんの対応には、好感を持たれていることがうかがえます」（同前）

池上は67歳。長年、芸能界で経験を積んできたからこそ、なせる業かもしれない。