テレビ朝日の紀真耶（きの・まや）アナウンサーが離婚していたと、6月8日、スポニチアネックスが報じた。報道によると、関係者の話として、2年ほど前に離婚届を提出したという。ほかのスポーツ紙なども同様に報じている。スポーツ紙記者が言う。「紀アナは青山学院大学卒業後、2015年にテレビ朝日に入社し、現在は『グッド！モーニング』や『大下容子ワイド！スクランブル』などを担当しています。私生活では、2019年に1歳年上