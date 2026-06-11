6回2/3で6安打4失点（自責3）、規定投球回にあと1死足りず【MLB】パイレーツ 9ー8 ドジャース（日本時間11日・ピッツバーグ）ドジャースの大谷翔平投手は10日（日本時間11日）、敵地で行われたパイレーツ戦に「1番・投手」で投打同時出場した。6回2/3を投げて6安打4失点（自責3）と力投。勝利投手の権利を持って降板したが、その後に救援陣が逆転を許し、白星は目前で消えた。まさかの展開だった。2点リードの8回、右腕ハート