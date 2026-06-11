2025年12月、勾留中に入院していた伊豆の国市内の病院から逃走した罪などに問われている男の裁判で地裁沼津支部は拘禁刑4年の判決を言い渡しました。判決などによりますと、住所不定、自称・会社役員の男（54）は常習累犯窃盗と傷害の罪で勾留中、2025年12月自傷行為で入院していた伊豆の国市の病院で7階の病室から監視していた警察官の隙を見て窓から外に出て雨どいを伝い降りるなどして逃走しました。10日の判決公判で地裁沼津支