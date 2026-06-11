6月8日、東京芸術劇場でウィーン少年合唱団の公演を鑑賞された愛子さま。「愛子さまが初めてウィーン少年合唱団の公演を鑑賞されたのは2017年のこと。以降は2023年から毎年、天皇陛下、雅子さまと公演をご覧になっていますが、お一人でのご鑑賞は今回が初めてです」（皇室担当記者）この日、愛子さまは淡い紫色のワンピースに、シルク素材とみられるボレロを合わせたスタイルでお出ましになった。「2025年11月、ラオス公式訪問の際