【Stupid Never Dies】 2026年秋 発売予定 価格：未定 GPTRACK50（ジーピー・トラック・フィフティ）は、プレイステーション 5/PC用爆速成長3DアクションRPG「Stupid Never Dies（ステューピッド・ネバー・ダイズ）」を2026年秋に発売すると発表した。 「Stupid Never Dies」はモンスター界で最弱とされるゾンビの中でも臆病者なデイビィ