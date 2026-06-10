【Stupid Never Dies】 2026年秋 発売予定 価格：未定

GPTRACK50（ジーピー・トラック・フィフティ）は、プレイステーション 5/PC用爆速成長3DアクションRPG「Stupid Never Dies（ステューピッド・ネバー・ダイズ）」を2026年秋に発売すると発表した。

「Stupid Never Dies」はモンスター界で最弱とされるゾンビの中でも臆病者なデイビィが主人公の作品。彼は人生で初めて一目惚れした女性・ジュリアを蘇らせ、デートをすることを目的に敵と戦っていくことになる。

【Stupid Never Dies | セカンドトレイラー】

デイビィは独自のバトルシステム「スタイルイート」の能力によって、10種類のモンスターの能力を習得可能。新たなキービジュアルには、通常のゾンビスタイルのデイビィに加え、狼男、ハーピー、ゴーレム、ヴァンパイア、ウィル・オー・ウィスプ、サイクロプス、スノーフェアリー、マーフォーク、リッチ、デーモンといった多彩な全11種の姿が描かれている。

セカンドトレーラーではデイビィの身体を改造するボディハックによる成長要素に加え、複数のボスキャラクターも初公開された。アクションゲーム制作のプロフェッショナルが集結した新規スタジオのGPTRACK50が贈る作品になる。

デイビィ

ジュリア

フランク博士

ベッシー

ゴイル

アセリノ

アフリート

ワイバーン

ボブ・デュラハン

フェニックス・ザザ・ホットフェザーズ