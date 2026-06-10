8回の打席で代打を送られて途中交代【MLB】パイレーツ ー ドジャース（日本時間10日・ピッツバーグ）ベンチの決断に賛同する声が目立った。ドジャースは9日（日本時間10日）、敵地でパイレーツと対戦。大量リードの8回、大谷翔平投手への代打としてコールが出場した。ベンチに退いた大谷に「そりゃ、そうか」「見たかったけど仕方ない」とファンが反応した。この日、大谷はいつも通り「1番・指名打者」で出場。剛腕スキーンズ