「麻辣湯（マーラータン）はすでに一時的なブームというレベルはとうに超え、日本の外食に定着しつつあります。このままいけば、ラーメンなどと同じく、中国発祥ながら“日本の国民食”へと上り詰める可能性すらあり得ます」そう語るのは、外食専門コンサルタントの永田雅乙氏だ。花椒（ホアジャオ）がもつ痺れ、唐辛子がもつ辛みがそれぞれ効いたスープに、春雨や野菜、きのこなど様々な具材を自由に入れて煮込む、中国・四川発祥