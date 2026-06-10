YouTubeチャンネル「a0とnonkyuruの駅攻略」が、「【和風テイスト】高尾山口駅・リフトの開放感が凄かった【保護バーなし】■駅攻略77＋旅log3」と題した動画を公開しています。動画では、高尾山へのアクセス拠点となる高尾山口駅の和風な駅舎から、大自然を感じる登山道、そして開放感あふれる観光リフトでの下山の様子をレポートしています。 「Mt.TAKAO号」で高尾山口駅に到着したa0とnonkyuru。駅名標や番線案