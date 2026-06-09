レースアップとローファー風サンダルコーディネートの完成度を左右する足元。今シーズン狙いたいのは、スタイリング全体をスマートに引き締めてくれる「紳士なレースアップ」と、きちんと感をキープしつつ適度な抜け感をもたらす「甲深サンダル」。カジュアルにもキレイめにも振れる、実力派をピックアップ。はくほどなじむカウレザーのくたっと感黒レースアップシューズ（1） ／YOAK（UTS PR）通気性良好で蒸れにくい。無駄を削