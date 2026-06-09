5月から、2026年いっぱいの休養期間に入ると宣言した小泉今日子。休暇を満喫している姿が、友人女優のSNSで確認された。6月7日、女優の山野海が、自身のInstagramを更新。《昨日はこの方と久しぶりにゆっくりご飯を食べました！なんとも幸せな時間で 今もその幸せの余韻に浸ってる。》と、小泉が笑顔で皿を持つ写真を公開した。「2人は、2014年の舞台『フタゴの女』で姉妹役として共演。小泉さんが主演を務めたドラマ『続・続