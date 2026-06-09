6月9日に放送されたドラマ『銀河の一票』（フジテレビ系）が話題となっている。都知事選の出馬表明会見をおこなった「チームあかり」。星野茉莉（黒木華）や月岡あかり（野呂佳代）らは選挙の準備に追われる。そんな中、ボランティアの名簿に人気声優・白鳥光留（日郄のり子）の名前があることがわかり、ウグイス嬢を依頼することに。だが白鳥は、ある理由から大きな声が出せなくなってしまったと、依頼を辞退しーーとい