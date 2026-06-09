《オリオン通り何度も行ったよあそこに熊かよ》6月8日、お笑いタレントの有吉弘行がXを更新。冒頭の驚きの声をあげた。これまで考えられなかった場所にクマが出没したことに衝撃が広がっている。「オリオン通りは栃木県の県庁所在地・宇都宮の中心部にある全長約280mのアーケード街。飲食店など100店舗近くが軒を連ねる、宇都宮の繁華街を象徴する通りです。クマが出没するような場所とはこれまで考えられなかっただけに、有吉