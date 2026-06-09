《動き始めた》6月8日、レジェンドロック歌手の世良公則がXを更新。「白タク」をめぐる産経新聞の報道を引用して冒頭の言葉を投稿した。外国人旅行者をターゲットにした「白タク」行為が社会問題になっている。「タクシーやバスなど客を有料で送迎するには、自動車の第2種運転免許と各地方運輸局による営業許可が必要です。許可を受けた車には『緑ナンバープレート』が交付されます。自家用車などは『白ナンバープレート』で