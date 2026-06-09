株式会社三恒が運営する『ざこばの朝市オンラインショップ』は、父の日ギフトとして、九州産特大サイズの新仔うなぎが２尾も入った特別なセットを販売中だ。今回ギフトセットとして用意されたのは、宮崎県産の希少な“新仔（しんこ）うなぎ”。一口食べたとたん、「ふわっ！トロ〜リ」と新感覚の優しい食感が特徴だ。■これまでに出会ったことがないほどの贅を尽くした味わい本商品の風味と柔らかさは、若い“新仔うなぎ”ならでは