サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、ペンを握るような自然な感覚で操作でき、手首への負担を軽減する充電式のワイヤレスマウスである「ペンマウス（400-MAWB231）」を発売した。■まるで本物のペン！手首に優しい新感覚デザイン一般的なマウスとは異なり、ペンを握るような自然な角度で操作できるため、手首や腕への負担を大幅に軽減する。長時間のパソコン作業でも疲れにくく、狭いデスクス