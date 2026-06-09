最初は永作博美と松山ケンイチの恋愛展開はいらないと思っていたが、この絶妙な描き方なら “アリ” と思えた。永作が主演、松山が準主役を務める火曜ドラマ『時すでにおスシ!?』（TBS系）。6月2日（火）に第9話が放送され、今晩の放送で最終話を迎える。待山みなと（永作）は、14年前に事故で夫を亡くしたシングルマザー。持ち前の明るさで一人息子を育ててきたが、最愛のわが子が社会人となり家を出たことをきっかけに、