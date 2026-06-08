6月7日に放送された『サンデーモーニング』（TBS系）に、MCを務めるフリーアナウンサー・膳場貴子が出演。この日の衣装に、視聴者からツッコミが寄せられている。番組では、1週間のニュースを振り返り、高市早苗首相の中傷動画疑惑をめぐる国会答弁に「事実と違うのであれば、すみやかに確認してはっきり否定すべき」などとバッサリ発言していた膳場。だが、視聴者の注目は、放送内容だけでなく、膳場が着用していた衣装にも向