6月7日に放送された『サンデーモーニング』（TBS系）に、MCを務めるフリーアナウンサー・膳場貴子が出演。この日の衣装に、視聴者からツッコミが寄せられている。

番組では、1週間のニュースを振り返り、高市早苗首相の中傷動画疑惑をめぐる国会答弁に「事実と違うのであれば、すみやかに確認してはっきり否定すべき」などとバッサリ発言していた膳場。だが、視聴者の注目は、放送内容だけでなく、膳場が着用していた衣装にも向けられていたようだ。

「この日、膳場さんが着用していたのは、水色をベースに、緑色の花や葉が一面にプリントされたワンピースです。大ぶりのピアスも着け、落ち着いた雰囲気に仕上がっていましたが、背景との相性の悪さが目立ちました。

同番組は、毎週スタジオに豪華な生花が飾られており、ちょうど膳場さんの後ろに花が置かれる配置になっています。そのため、膳場さんの緑のワンピースと、背景の花や緑が同化してしまい、なんとも奇妙な見え方になっていたんです」（芸能担当記者）

Xでは、膳場の衣装にツッコミを入れる声が相次いでいる。

《膳場さん、豪華な生花と今日のグリーンの衣装が同化しちゃって、お顔がお花に囲まれたみたいになってる》

《背後の花と衣装が同化してしまってて…他の色の衣装でも良かったのでは！？とずーっと見てて思った、私も》

同番組の背景の花は、毎週季節の花を加えながら変えられており、もう一つの番組の顔ともいえる。関口宏がMCを務めていた時代からの慣習で、華やかなアレンジメントにはファンも多い。

「ちょうど、番組公式Xでは、今週の放送で映っていた花を生けている動画がアップされています。1人の担当者が、花と草木のバランスを見ながらすべて生けているようで《ダリアは、照明の熱に弱いので、挿す前に必ず水揚げ剤につけてからアレンジしています》と、こだわりも明かしていました。今週は、膳場さんの衣装問題でどうしても画面が見づらかったので、せっかくの生花を活かすためにも、今後は緑の衣装は避けたほうが無難かもしれません」（同前）

セットに力を入れた同番組ならではの現象だったようだ。