元タレントの田代まさしが、6月7日に公開されたYouTubeチャンネル『井口・谷本・島やんのながら見チャンネル』に出演し、披露した暴露話が波紋を呼んでいる。同チャンネルでは、YouTubeの人気ビジネスリアリティ番組『令和の虎』に関わる社長3人とゲストによるトークが繰り広げられる。過去に田代が『令和の虎』に挑戦した縁から出演に至ったようだ。「動画内では昭和のバラエティ番組の裏側の話題となり、人気番組『8時だョ！