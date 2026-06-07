6月7日までに、女優でタレントの三田寛子が自身のInstagramを更新。息子の中村橋之助と結婚したアイドルグループ『乃木坂46』の元メンバー・能條愛未とのツーショットを公開した。しかし、その写真に世間からの厳しい指摘が集まる事態となった。三田は、《ひまわりの様な、かわいいお嫁さんが歌舞伎役者の妻として初めての初日を迎えました》と、能條が梨園の妻として本格的なデビューを果たしたことを報告。厳しい世界へ飛び