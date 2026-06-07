YouTubeチャンネル「ティンカノランド」が、「【大阪ベイスカイルミナ】これが万博花火だ！2026/6/6」と題した動画を公開した。 “ただの花火”と思っていたら、完全に裏切られる。 動画では、大阪で開催された「大阪ベイスカイルミナ」の圧巻の花火演出を収録。夜空いっぱいに広がる大輪の花火が、音楽と完璧にシンクロしながら次々と打ち上がる。 特に印象的なのは、赤と青のコントラストが際立つ幻想的な花火や、円が