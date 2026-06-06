6月5日、タレントの渋谷凪咲がInstagramを更新。2023年からレギュラーモデルを務める雑誌『andGIRL』でのオフショットを公開し、ふだんとは違う大人っぽい雰囲気が注目を集めている。渋谷は《夏服は風通しがいいです笑》とコメントを添え、撮影時の写真を投稿。公開された3枚の写真では、柔らかな日差しのなかで落ち着いた表情を見せていた。「カットワークレースが施された白のブラウスに、ワイドパンツを合わせたオールホ