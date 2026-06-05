6月3日（日本時間4日）、アリゾナ・ダイヤモンドバックス戦に先発したロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平は、6回を2安打、6奪三振、無失点の快投を見せ、6勝め（2敗）をあげた。防御率は驚異の0.74となっている。とにかく安定感がずば抜けている。5月に入って今回の登板まで計5試合に先発して31イニングを投げているが、自責点はわずかに3しかない。同時にホームランこそ量産とはいかないが、6月に入っての4試合すべてで複