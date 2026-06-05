異色の日本人メジャーリーガーが誕生した。シカゴ・ホワイトソックスの西田陸浮（りくう）外野手だ。5月26日（日本時間、以下同）、メジャーに初昇格し、同日のミネソタ・ツインズ戦に「9番・ライト」で先発出場。この試合でメジャー初安打を記録すると同時に、守備では本塁への“レーザービーム送球”で失点を防ぎ、強烈な印象を植えつけた。西田は翌日の試合でも、鮮やかなレーザービームで捕殺を記録。6月5日までに7試合