6月4日、2028年前期に放送されるNHK連続テレビ小説が発表された。「タイトルは『ほんのモキチ』。日本を代表する歌人で医師の斎藤茂吉氏と、“悪妻”・“猛女” と呼ばれながらも、自分に正直に生き、世界108カ国を旅した妻・輝子さんをモデルとした “不仲な夫婦” の物語です。脚本は、2013年前期に放送された『あまちゃん』以来、15年ぶりに朝ドラを執筆する宮藤官九郎さんのオリジナルで、ヒロインを河合優実さんが務めま