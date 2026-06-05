6月5日までに、女優の戸田恵梨香がオンラインマガジン「ドロップ東京（Droptokyo）」の公式Instagramに登場。これまでと印象の違う姿を見せ、騒然となっている。投稿には、《Droptokyo初登場となる戸田恵梨香さんにインタビュー》と綴られ、同媒体に初めて登場したことを報告。《GUCCIの2026年プレフォールコレクション「Generation Gucci」に「パパラッツオ」バッグを合わせたスタイリングで登場いただきました》と、ブランド