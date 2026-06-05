SNSの更新がしばらく途絶えていた広末涼子。今年4月、前回の投稿から約1年ぶりとなる近影をInstagramにアップ。5月末にもアーティスト写真のようなショットを投稿していたが、6月4日、自然体な2ショットを公開し、話題となっている。「6月4日、綾瀬はるかさんのものまねで知られる、ものまねタレント・沙羅（さら）さんが自身のXに赤いドレスを着込んだ広末さんとのツーショットをアップ。《広末涼子さんとお久しぶりにお会いで